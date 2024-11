Vlahovic, convocazioni Serbia: cosa ha deciso il ct Stojkovic

Buone notizie per Vlahovic: l'attaccante della Juventus torna tra i convocati della Serbia, dopo aver saltato gli appuntamenti di ottobre. La punta quindi sarà a disposizione per i match di Nations League contro Svizzera e Danimarca. Al momento la nazionale di Dragan Stojkovi? è al terzo posto in classifica, ma può ancora puntare ai primi due, anche se al vertice c'è una Spagna che ha pochi punti deboli. Da segnalare la presenza di cinque italiani: Pavlovic e Jovic del Milan, Samardzic dell'Atalanta e Ilic del Torino, oltre Dusan.