Del Piero: “Juve, due giocatori irreali. Rimini incredibile, 35 gradi e piadine”

Il futuro

Come il finale della sua carriera alla Juve, con i bianconeri di nuovo campioni d’Italia, lui in gol all’ultima giornata contro l’Atalanta e lo Stadium commosso e in piedi. «Il calcio mi manca ogni giorno, vorrei tornare indietro nel tempo. Certo che mi sto godendo questo periodo, ho molte cose bellissime da fare. Ma quando hai una passione così forte vuoi essere in campo: si dice che quando fai sport muori due volte, la prima quando non sei più in grado di farlo. Però devi accettare la realtà e ora sono felice con quello che sto facendo, ho appena finito il corso da allenatore perché non si sa mai. Sicuramente non allenerò quest’anno, però è una prospettiva a cui sto guardando in modo diverso. A volte penso a quello che potrebbe essere il mio staff, è divertente. Però è qualcosa che ti cambia la vita: un allenatore dedica al lavoro 24 ore su 24. Tornare alla Juve sarebbe una bella storia. Quello che è successo tra la Juventus e me non è successo ad altri giocatori. Ci sono state leggende, ma nessuno è andato in Serie B e poi è tornato a vincere. Mi piacerebbe e credo che per un club sia positivo avere all’interno persone come me o Totti per la Roma, Maldini per il Milan, Zanetti per l’Inter. Ma credo che debba essere qualcosa di naturale e che debba venire dalla Juve. Vedremo, le cose accadono se e quando è il momento. Allenare mio figlio alla Juve? Sarebbe incredibile (ride, ndr), un minuscolo pensiero qualche volta c’è stato. Mio figlio o mia figlia: anche lei gioca (Dorotea, approdata a ottobre proprio alla Juve Under 17, mentre Tobias gioca nell’Empoli Under 18, ndr). Ma per loro ho sempre voluto essere un padre, non un allenatore».