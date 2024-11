Ha fatto alzare i tifosi più esigenti, ha ridotto tutti in lacrime: questo è Del Piero

L'ultima con la Juve

Il 13 maggio 2012, l’ultima partita di Del Piero allo Stadium. Ha segnato un gol, ha giocato quasi un’ora e Antonio Conte lo sostituisce per concedergli il tributo personale. Di nuovo uno stadio si alza in piedi per lui e un lungo applauso lo accompagna in panchina, dove si siede. Per poco però. Perché la folla lo strappa dal seggiolino, lo trascina in campo con i cori e lui inizia un giro delle tribune che ferma il tempo. Piangono in molti, anzi piangono quasi tutti. Quel giro di campo, la straordinaria purezza di quella dimostrazione d’amore hanno convinto Del Piero a evitare la classica amichevole d’addio. Come poteva anche lontanamente avvicinare quell’emozione.