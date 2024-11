“Scudetto all’Atalanta. Motta? Chissà se riuscirà a mangiare il panettone”

Il grande ex bianconero Stefano Tacconi, nella giornata di ieri, è tornato a San Giovanni Rotondo per ricevere il premio “Difesa Salute’’ per «la sua testimonianza di vita, tra sport, malattia e riabilitazione», secondo le parole usate sul palco da Giuseppe Piacentino, presidente dell’omonima associazione. Quello affrontato da uno dei leggendari portieri della Juventus è stato, in effetti, un percorso tortuoso e complesso di guarigione, ben descritto nel suo libro, appena uscito nelle librerie, dal titolo “L’arte di parare’’. A testimonianza dell’affetto ricevuto dall’intera cittadina della Capitanata, anche il Comune di San Giovanni Rotondo ha pensato di conferire a Tacconi una targa “per l’esempio luminoso di resilienza che rappresenta per tutti, insieme al calore e all’affetto della famiglia’’. E sarebbe intenzione del Comune di San Giovanni Rotondo anche conferirgli la cittadinanza onoraria.