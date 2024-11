Perin, riecco il Toro dopo quasi 6 anni: leader Juve, quella connessione con Motta...

TORINO - L'ultima volta è stata sei anni fa. Davanti aveva Bonucci e Chiellini centrali, De Sciglio e Alex Sandro sugli esterni. E non sarà passata una vita, ma dovrà pur sembrare qualcosa di simile a Mattia Perin. Sarà lui, il portiere titolare nel Derby di questa sera. Di nuovo in campo contro i granata dopo quel 15 dicembre del 2018: era Toro-Juve e si giocava all'Olimpico, oltre a quel quartetto di difesa la squadra di Allegri schierava un centrocampo invidiabile con Emre Can, Pjanic, Matuidi. Davanti Dybala, Mandzukic più esterno e Ronaldo prima punta. A deciderla - di corto muso - naturalmente CR7, quando non era ancora associato a un «lodo» ma solo ai sogni di gloria. Ecco: Perin c'era, c'era già allora. Era arrivato da pochi mesi per sostituire Buffon, permettendo così a Szczesny la scalata a numero uno; due stagioni e poi di nuovo il Genoa, quindi il rientro in bianconero nel 2021, con la saggezza e l'accettazione necessarie per viverla da dodicesimo uomo.