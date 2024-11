Savona convocato da Spalletti: perché il viaggio verso Coverciano fa felice la Juve

TORINO - In casa Juventus la notizia della convocazione di Nicolò Savona da parte del ct Spalletti nella Nazionale maggiore è stata appresa con grande entusiasmo, perché simbolo di un progetto bianconero che dai primi calci può portare fino alla prima squadra. Da un sogno all’altro, Savona si sta prendendo tutto: prima l’ingresso in pianta stabile nella squadra di Motta, dopo essere partito dal vivaio all’età di 8 anni fino ad approdare alla Next Gen. Juventino fino al midollo, il terzino valdostano ha compiuto un’irresistibile scalata anche in azzurro: dall’Under 20 all’Under 21 di Nunziata. E ieri la chiamata più attesa, quella di Spalletti: emozione e orgoglio per un ragazzo fortemente legato all’ambiente bianconero, tanto da aver rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2029 e da aver conquistato la fiducia di Thiago Motta. Il tecnico, per il derby di oggi, sembra orientato a schierare Savona nuovamente tra i titolari, sulla fascia destra: il 21enne nato ad Aosta è uno specialista di stracittadine, avendone vissute da protagonista tante a livello di settore giovanile. Stasera il derby di Torino, da domani una nuova avventura con la Nazionale maggiore: l’ascesa di Savona rende felice la Juve.