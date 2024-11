“L’ho sentito urlare, credevo di morire”: mamma Del Piero ricorda lo shock

Del Piero fa 50 anni, il regalo di mamma Bruna

«Vado male a dirlo, ma è proprio un bravo figlio. Lui e anche suo fratello eh. Non abbiamo mai esagerato con i complimenti, neanche quando vinceva tutto. Non ho mai detto: mio figlio è bravo. Ma adesso va bene, posso farlo» - ha detto Bruna Furlan, madre di Alessandro Del Piero. «Per il regalo - ha rivelato la mamma di Alex a “La Tribuna di Treviso” - non ho niente di particolare in mente, non gli ho mai fatto grandi regali: non posso mica prendergli dei vestiti, se li compra da solo. Ecco, quando viene a trovarmi gli preparo un bel pasticcio. I problemi di linea ce li ha più adesso. Ne mangerà un po', dai, non mezza pirofila. Non serve esagerare».