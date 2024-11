Marchisio, lacrime Juve: il post d’auguri per Del Piero emoziona i tifosi

Per tutti i tifosi della Juventus oggi 9 novembre 2024 è una giornata speciale e non solo per il derby della Mole contro il Torino . Ha spento 50 candeline Alessandro Del Piero , un traguardo importante dopo i tanti raggiunti con la maglia della Vecchia Signora . Ha lasciato un ricordo in tutti i suoi compagni, come Marchisio.

Compleanno Del Piero, gli auguri di Marchisio

"Da bambino sognavo davanti al tuo poster, poi ho avuto la fortuna di allenarmi al tuo fianco e vivere l'emozione del primo gol in Serie A grazie a un tuo assist. Sei stato il mio eroe, il mio capitano, un esempio e un grande amico. Buon compleanno" - queste le belle parole rivolte da Marchisio a Del Piero per il suo cinquantesimo compleanno. Un messaggio sentito da parte del Principino, che è cresciuto seguendo le orme di Alex in bianconero. Il post ha fatto emozionare tanti tifosi che hanno commentato con le lacrime agli occhi: "Siete la Juve, da sempre e per sempre con la mano sul petto", "La storia in una foto", "Così ci fate piangere", questi sono solo alcuni dei tanti pensieri che dimostrano quanto di buono Alex abbia lasciato al calcio. E anche da parte delle generazioni future come Yildiz, non sono mancati gli auguri...