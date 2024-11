Elkann a Pechino pensando a Juve-Toro: il commento sul lavoro di Motta

" La partita della Juventus contro il Torino ? i derby sono sempre difficili ma la squadra sta mettendosi bene insieme. Ho piena fiducia in Thiago Motta, ha preso davvero bene in mano la squadra". Così John Elkann intercettato dai cronisti a Pechino, dove l'azionista di maggioranza del club bianconero si è recato per un'importante iniziativa. Ma nonostante questo non ha dimenticato di certo l'operato della Vecchia Signora, confermando la sua fiducia al tecnico.

Elkann a Pechino: il motivo

Oggi è stata inaugurata la Agnelli Chair of Italian Culture ospitata e gestita dal China-Europe Philanthropy Innovation Research Center (CEPIRC) della Università di Pechino. A tal proposito nella capitale della Cina è volato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "È un'iniziativa importante, per la prima volta una cattedra è assegnata a un Paese europeo nell'Università più importante della Cina" - ha commentato John Elkann. Si tratta di una cattedra dedicata alla cultura a 360 gradi, quindi non legata solo alle materie umanistiche. "È interamente finanziata dalla Fondazione Agnelli che permette attraverso l'istruzione di far conoscere l'Italia all'estero. Facendo in modo che l'Italia sia conosciuta non solo per la sua storia ma anche per la contemporaneità. È un cattedra che prevede una rotazione ogni sei mesi.- ha aggiunto il presidente di Stellantis. Il primo incarico è stato assegnato all'ex premier Romano Prodi.

