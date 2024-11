Andrea Agnelli, perché gli auguri a Del Piero dicono più delle parole

" Prima del Mondiale 2006 c’è stata la possibilità che andassi via, ma sentii che dovevo restare: avevamo vinto tutto e dovevamo tornare a vincere tutto. Non critico la scelta di chi se ne andò. Ero felice di restare ". Quel sottile filo rosso che lega Alessandro Del Piero e Andrea Agnelli , nel giorno del 50esimo compleanno di Pinturicchio . Le dichiarazioni rilasciate nell'intervista a Buffa Talks, lo scatto postato dall'ex presidente che li vede insieme, in quel lontano 2006. Lo scudetto con Capello , l'estate turbolenta, la retrocessione, il titolo revocato, il momento più buio della storia della Juventus , dal quale si è risorti sul destro magico della bandiera bianconera, e tornati sul tetto dell'Italia con le idee e le intuizioni dell'ex patron. Alex, Andrea e quella coppa del 2005-2006. Tragedia e rinascita, dove tra chi è rimasto si è cementificato un rapporto sacro, non sempre idilliaco - questione del contratto in bianco - ma poi ricucito, nel segno del dna juventino, dell'appartenenza al club, alla storia centenaria.

Agnelli a Del Piero: "Il meglio deve ancora venire"

Un post che è un amarcord potentissimo quello dedicato dal Andrea Angelli ad Alessandro Del Piero. Recita così: "50! Che questo traguardo speciale sia solo l'inizio di nuove avventure, emozioni e successi. Il meglio deve ancora venire!". Il 9 novembre non potrà mai essere un giorno come un altro per i tifosi della Juventus. Come lui è arrivato anche il tributo di uno che è diventato grande sotto l'ala protettiva del numero 10, Claudio Marchisio. Non a caso, un altro che la B l'ha vissuta, giocata: "Da bambino sognavo davanti al tuo poster, poi ho avuto la fortuna di allenarmi al tuo fianco e vivere l'emozione del primo gol in Serie A grazie a un tuo assist. Sei stato il mio eroe, il mio capitano, un esempio e un grande amico. Buon compleanno".

