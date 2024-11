Motta, segreto svelato: "Alternare gioco corto e lungo", la chiave è Locatelli

Vlahovic: "Derby partita speciale"

Queste le parole di Vlahovic: "È una partita diversa perché si tratta di un derby - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Tutte le partite sono importanti, ma questa lo è di più perché sappiamo quanto ci tengono i tifosi. Dovremo cambiare approccio e tornare a vincere anche in casa. Non so perché finora abbiamo avuto difficoltà. Dobbiamo tornare a vincere anche qui. Se continuiamo a lavorare duro arriveranno anche le vittorie in casa. Stiamo lavorando tantissimo su tutte le fasi. Difendere tutti insieme e avere il giusto atteggiamento sia in fase di possess che di non possesso. Nazionale? Tutti sono a conoscenza delle mie assenze per motivi familiari. Li ringrazio per la pazienza. Sono pronto e non vedo l’ora di tornare. Ci aspettano due gare da affrontare coin umiltà e determinazione", ha concluso.