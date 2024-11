Yildiz e Cambiaso, fratelli in campo: "Piedi pazzeschi", "Il gol è per Alex"

La gioia di Weah

"Gioco in attacco, per me è una cosa grande, sono un attaccante. E sono felice, non solo per me ma per la squadra, dobbiamo continuare così". Lo ha detto Timothy Weah ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 della Juventus nel Derby della Mole in cui ha messo a segno il suo quarto gol in stagione. Il ruolo di centravanti "mi piace, ma giocare esterno è più facile", ha aggiunto l'americano figlio d'arte che sulla sfida con il Milan nel prossimo turno ha aggiunto: "La prossima è una gara importante, non solo per me ma per la storia della famiglia. Dobbiamo continuare così. Quando giochiamo tutti insieme siamo forti". E, a proposito di papà George, Weah ha raccontato che gli manda sempre dei consigli sullo "stare sempre pronti, in qualsiasi ruolo e quando chiamato in causa, anche se dovessi giocare in porta. E di attaccare sempre l'area di rigore".