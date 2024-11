Pagelle Juve: Cambiaso multiuso, Yildiz da sogno, Locatelli valore aggiunto

Weah 7

Il copione è subito leggibile: lui che deve chiudere per impattare i cross che arrivano dalla parte opposta, quella di sinistra, dove la Juventus entra come un coltello nel burro. Solo che ci mette un po' a recitare bene la parte, fino a quando non può esimersi dall'appoggiare in rete la respinta di Milinkovic sul tiro di Cambiaso. Nella ripresa fatica un poco a ripartire per tenere alta la squadra e così, dopo un gol giustamente annullatogli per tocco di mano, Motta lo piazza al centro dell'attacco.