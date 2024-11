Foggia-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Foggia-Juve Next Gen, orario e dove vederla

La sfida tra Foggia e Juventus Next Gen, valida per la 14ª giornata del Girone C del Campionato Serie C-Lega Pro, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su NOW e Sky Go. Appuntamento alle ore 15 di domenica 10 novembre presso lo stadio Pino Zaccheria. Qui su Tuttosport la diretta testuale del match.

Foggia-Juve Next Gen, le probabili formazioni

Foggia (4-3-3): Perina; Parodi, Carillo, Camigliano, Vezzoni; Tascone, Pazienza, Mazzocco; Emmausso, Murano, Millico. A disposizione: De Lucia, De Simone, Ercolani, Da Riva, Ascione, Zunno, Orlando, Santaniello, Sarr. All.: Zauri.

Juventus Next Gen (4-2-3-1): Daffara; Turco, Pedro Felipe, Scaglia, Puczka; Peeters, Faticanti; Comenencia, Anghelé, Afena-Gyan; Mancini. A disposizione: Vinarcik, Radu, Savio, Papadopoulos, Semedo, Guerra, Macca, Palumbo, Amaradio, Ledonne, Da Graca, Citi, Pagnucco. All.: Spanò (Montero squalificato)

Arbitro: Domenico Castellone

