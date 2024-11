Juve Next Gen, la vittoria è un miraggio: Montero ko anche a Foggia

La Juventus Next Gen non sa più vincere: i ragazzi di Montero , oggi assente per squalifica, non riescono a fare punti a Foggia in uno scontro diretto importante in ottica salvezza. L'errore di Daffara, che apre la porta al gol di Orlando, basta a Zauri per festeggiare la sua prima panchina con i neroverdi. I bianconeri non riescono a fare gol da ormai sei giornate e non vincono da dodici (l'ultima volta al secondo turno contro la Casertana).

Foggia-Juve Next Gen, il racconto del match

95' - Non c'è più tempo, triplice fischio di Castellone: la Juventus Next Gen perde anche a Foggia.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

90' - Dentro anche Amaradio per Palumbo nella Juve.

87' - LA JUVE SPRECA UNA GRANDE OCCASIONE!

Owusu respinge in area una palla vagante e Mancini da due passi non riesce a fare gol, a causa anche di una deviazione della difesa.

84' - Altro cambio nel Foggia: dentro Carillo al posto di Orlando.

81' - Orlando taglia il campo e prova il destro dai trenta metri, ma la sua conclusione è imprecisa.

76' - Anghelé si invola in contropiede, salta Parodi e il difensore lo stende prendendosi il giallo.

74' - La Juve reclama un calcio di rigore per fallo su Turco, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per concederlo.

71' - Doppia sostituzione anche nella Juve: Puczka e Mancini per Semedo e Cudrig.

70' - Zauri cambia ancora: Emmausso al posto di Millico, Murano per Sarr.

62' - Cambio anche nel Foggia: fuori Pazienza dentro Tascone.

62' - Sostituzioni nella Juve: Papadopoulos e Owusu prendono il posto di Guerra e Peeters.

60' - Scaglia commette un fallo su Zunno nei pressi dell'area di rigore, per l'arbitro però il contatto è avvenuto fuori. Niente penalty, solo punizione.

58' - OCCASIONE JUVE!

I bianconeri accelerano: Cudrig crossa bene dal fonDo e Guerra in semirocesciata scalda i guantoni al portiere del Foggia.

52' - Gran conclusione di Semedo dai trenta metri, Perina devia in angolo.

50' - La Next Gen tiene il possesso del pallone, ma il Foggia si copre bene.

46' - La Juventus gioca il primo pallone della ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+1' - L'arbitro fischia due volte, il primo tempo termina 1-0 per il Foggia.

45' - Concesso un minuto di recupero.

44' - Secondo ammonito della partita: giallo per Millico, colpevole di aver fermato un'azione pericolosa.

34' - Millico si libera sulla destra e calcia forte, ma Pedro Felipe è bravo ad intercettare il tiro.

29' - GOL DEL FOGGIA!

Daffara non riesce a trattenere un traversone morbido, si fa scappare il pallone e Orlando a porta vuota sblocca il match.

21' - Peeters ferma Da Riva con un fallo tattico e si prende il primo giallo del match.

17' - OCCASIONE JUVE!

Grande azione di prima condotta sulla destra, che manda Semedo al tiro, ma l'attaccante poco prima del tiro viene anticipato da Zunno.

10' - Ritmi per ora molto bassi, con le due squadre che taicano a costruire occasioni da gol.

3' - Orlando con un bel cross trova l'inserimento di Mazzocco, ma il suo colpo di testa è troppo debole e facile preda di Daffara.

1' - Il Foggia dà il via alla partita e muove il primo pallone del match.

Foggia-Juve Next Gen, orario e dove vederla

La sfida tra Foggia e Juventus Next Gen, valida per la 14ª giornata del Girone C del Campionato Serie C-Lega Pro, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su NOW e Sky Go. Appuntamento alle ore 15 di domenica 10 novembre presso lo stadio Pino Zaccheria. Qui su Tuttosport la diretta testuale del match.

Foggia-Juve Next Gen, le formazioni ufficiali

Foggia (4-3-3): Perina; Zunno, Parodi, Camigliano, Vezzoni; Pazienza, Mazzocco, Da Riva; Orlando, Sarr, Millico. A disposizione: De Simone, De Lucia; Santaniello, Murano, Tascone, Carillo, Ascione, Lannunziata, Emmausso. All.: Zauri

Juventus Next Gen (4-2-3-1): Daffara; Turco, Pedro Felipe, Scaglia, Rouhi; Peeters, Palumbo; Cudrig, Guerra, Anghelè; Semedo. A disposizione: Radu, Cat Berro; Macca, Comenencia, Mancini, Savio, Amaradio, Ledonne, Citi, Owusu, Puczka, Papadopoulos. All.: Spanò (Montero squalificato).

Arbitro: Domenico Castellone

