Il cantiere Juve procede a meraviglia: architetto e ingegnere hanno un nome

In Serie A non capita quasi mai...

Il Toro, invece, è inesistente: è una squadra che è implosa su se stessa, che non ha spina dorsale, alla quale mancano qualità e carattere. L’assenza di Zapata non può giustificare tanta pochezza. In un derby, poi! Ma i giocatori del Toro non sembrano più aver capito cos’è un derby, nessuno riesce a insegnarlo loro ed evocare partite di un passato quasi remoto è diventato un esercizio stucchevole e controproducente. Se non sanguina l’orgoglio davanti a certe statistiche, non basta tutta la filmografia dei derby di fine Anni 70 a rianimare una squadra sfiatata. Senza una svolta la retrocessione non è una prospettiva improbabile, perché in discesa si può prendere una pericolosa velocità. Oggi Inter-Napoli diventa una partita molto interessante per la Juventus, che può tifare per qualsiasi risultato, non solo per il pareggio. Comunque vada è lì e uno scontro diretto fra due rivali può comunque interrompere il ritmo di una delle due. Sarebbe bello assitere da qui alla fine del campionato a un duello a tre, o ancora meglio a quattro con l’Atalanta. Sono tanti anni che in Serie A non capita. Potrebbe essere consolatorio di un calcio che continua ad andare a una velcoità più lenta rispetto all’Europa e non offre uno spettacolo all’altezza della nostra storia.