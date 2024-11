Sbuffa in campo, poi a testa bassa sui social: Vlahovic, che succede?

Testa bassa e volto triste: se dovessimo portare all'"ufficio facce" il volto di Vlahovic, sembrerebbe quasi che abbia perso il derby contro il Torino. Invece no, la Juventus ha conquistato la seconda vittoria di fila in Serie A e ha rimesso pressione a Inter e Napoli, che si sfideranno oggi nel big match. Dusan nel derby della Mole non ha toccato tanti palloni, spesso ha "sbuffato", anche se nel primo tempo ha spesso vinto il duello con Coco. Ha avuto qualche occasione, ma l'ha ciccata. Appuntamento con il gol in campionato rimandato e ora manca dalla sfida contro la squadra di Inzaghi. L'attaccante è un "perfezionista" e dall'ultimo post pubblicato sui social si capisce.

Vlahovic e il post Juve dopo il derby

Due cuori, uno bianco e uno nero, e poi tre puntini sospensivi. Niente più. Questa la descrizione del post sui social di Vlahovic, corredato da immagini sempre in bianco e nero che dicono molto. Un volto triste nella prima, poi a seguire l'esultanza con Gatti, poi una foto di schiena e con la testa bassa e infine quasi uno sguardo di sfida. Un vero climax di emozioni, come quelle che sta vivendo in campo. I tifosi nei commenti hanno fatto sentire il proprio supporto: "Non mollare, il 9 della Juve pesa e basta poco per cadere nel vortice delle critiche", "Sempre con te contro tutto e tutti", "Forza Dusan", tutti messaggi per dare conforto al serbo. L'attaccante bianconero sta segnando (grazie anche ai rigori), ma spesso sbaglia cose facili che forse non piace vedere neanche a lui. E forse è dovuto anche agli straordinari che sta facendo da inizio stagione, vista l'assenza di Milik nel ruolo di vice e Nico Gonzalez spesso ai box. Thiago Motta ha cercato di risparmiargli qualche minuto nei secondi tempi. La gestione è importante in questo calendario fitto. Dusan non ha mai fatto polemica, la Juve prima di tutto. E ora dopo la sosta l'obiettivo sarà quello di ritrovare il sorriso. Intanto a spiegare il cambio ci ha pensato direttamente Thiago Motta...