Del Piero vede Yildiz, eccome se lo vede: scambio di battute dopo Juve-Toro!

Gol, linguaccia e dedica ad Alessandro Del Piero nel giorno del suo cinquantesimo compleanno: la partita di Yildiz contro il Torino è sembrata quasi un copione già preparato. Il turco ha realizzato la sua prima firma nel derby della Mole, la sua quarta in stagione, e ha conquistato un altro premio come Mvp. "Vanno bene come decorazioni a casa", ha risposto in modo ironico il giovane attaccante della Juventus.

Yildiz, la dedica a Del Piero

“Sono molto contento di questo gol” ha detto Yildiz a Sky Sport al termine del match vinto contro il Torino, dedicando la rete a Del Piero, nel giorno del suo 50esimo compleanno: “Questo è per te Alex, grazie mille di tutto e buon compleanno”. Poi lo ha ribadito anche sui propri social. Un amore quasi platonico da parte del giovane talento, che ha spiegato più volte che vede la leggenda bianconera come su punto di riferimento per crescere. Il ruolo è quasi lo stesso, e alcuni gol hanno portato alla luce dei parallelismi da film: il tiro a giro contro il Psv come la rete di Pinturicchio contro il Borussia Dortmund, il primo gioiello di Yildiz a San Siro molto simile alla prima della leggenda della Vecchia Signora, in quel caso contro il Milan. Il filo che al momento li lega è molto stretto e anche Del Piero ha ricambiato la stima.

Del Piero ringrazia Yildiz

Ovviamente non è tardata ad arrivare anche la risposta di Del Piero, che come sempre si è dimostrato un signore. Uno dei tanti motivi che lo identificano come riferimento per le future generazioni, oltre che per l'immenso talento che aveva quando toccava il pallone. "Grazie, grande partita e gol", con una faccina felice e un bel braccio forzuto a corredo.