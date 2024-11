Lo schema Koopmeiners, i tifosi Juve ricordano bene. Ma il sortilegio continua

La prestazione di Teun Koopmeiners nel derby della Mole vinto dalla Juventus con il risultato di 2-0 è stata senza dubbio una delle migliori dell'olandese da quando veste la maglia bianconera. Ancora nessun gol per il grande colpo dell'estate, ma il suo grande senso della posizione e la sua intelligenza tattica lo rendono una pedina fondamentale nello scacchiere di Thiago Motta. Per informazioni chiedere direttamente al tecnico bianconero, che dopo la trasferta di Udine aveva dichiarato: "Volevo cambiarlo oggi ma non ci riesco perché fa un gran bene alla squadra". L'ultimo step è sbloccarsi dal punto di vista realizzativo e Koopmeiners ora ci sta provando davvero in tutti i modi.