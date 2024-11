David-Juve, cambia tutto? La mossa che accende il clamoroso colpo mercato

Torino - Non si può segnare sempre: la regola non scritta del calcio vale per tutti, anche per un grande attaccante come Jonathan David, che ieri non è riuscito ad andare in rete per evitare al suo Lilla la rimonta del Nizza (2-2 il risultato finale del match di Ligue 1 ). Il “suo” Lilla ancora per poco, se le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025 non decolleranno: David può diventare free agent, cioè svincolato per dirla in italiano, tra una manciata di mesi. E a quel punto diventerebbe uno dei parametri zero più desiderati della prossima estate: il Manchester United si sarebbe già fatto sotto nella richiesta di informazioni, così come il Liverpool. Insomma, la Juventus dovrà sfidare - oltre all’Inter che è da tempo sulle tracce del canadese - i top club di Premier League per un attaccante che nel 2024, considerando l’anno solare, nel Lilla ha già toccato quota 41 tra gol e assist in 42 partite, dietro solo a superstar come Gyokeres, Vinicius Jr, Kane e Mbappé.