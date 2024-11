Juve, mea culpa Marchegiani: “Non pensavo sarebbe stato così utile…”

Koop e la crescita di Weah: le parole di Marchegiani e Costacurta

Luca Marchegiani ha analizzato il momento della Juve: "Secondo me la squadra sta crescendo, sta trovando giocatori che si stanno impadronendo della propria posizione come Koopmeiners e Thuram, che non pensavo sarebbe potuto essere così utile. Locatelli e Cambiaso, il migliore in questo momento della Juve, sono imprescindibili. La Juve cala un po’ nelle riprese dove non sempre riesce a mantenere lo stesso tipo di efficacia". E ancora su Koopmeiners ha aggiunto: "Mi sembra molto in crescita e sempre più coinvolto, secondo me lui rispetto agli è quello che ha la lettura tattica migliore perché riesce a fare il doppio ruolo che vuole Motta. Ha visione nell'impostazione e in più riesce a inserirsi bene per rendersi pericoloso. Non ha ancora segnato ma è soltanto un caso".

A queste si sono aggiunte le parole di Costacurta: "Si sono svegliati dopo aver sofferto contro l’Inter. Io vorrei sapere quante palle in verticale dal possibile 5-2 hanno giocato i bianconeri. Secondo me sono aumentate le palle gol e le giocate rischiose. Conceicao e Yildiz provano il dribbling, cose che prima non vedevo". A chiudere ha parlato di Weah: "Non è un caso che abbia iniziato a segnare da quando suo papà è venuto a trovarlo in Italia. Sempre titolare e ora va più dentro l'area, si butta e ci prova".

