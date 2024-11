Lesione Adzic, così è un calvario: Juve, il nuovo bollettino medico

Piove sul bagnato in casa Juventus. Nonostante le notizie positive arrivate dal campo nell'ultimo derby vinto contro il Torino, c'è da fare i conti con un nuovo infortunio: il giovane talentino Adzic resterà fuori dal campo di gioco almeno per quindici giorni. Questo è quanto trapelato nelle ultime ore e a cui è seguito il comunicato della società bianconera. L'ennesimo problema fisico, dopo quello che lo aveva tenuto fuori gioco già nello scorso mese di ottobre. L'infermeria della Vecchia Signora si affolla, quindi, sempre di più. Oltre al lungo degente Gleison Bemer, si aggiunge a quello di Arek Milik per il quale sono ignoti i tempi di recupero e a Nico Gonzalez, che però sarebbe in dirittura d'arrivo. Il reparto offensivo a disposizione di Thiago Motta è decimato, con Dusan Vlahovic costretto agli straordinari.