Da Yildiz alle prime volte per Mbangula-Savona: Juve, 14 convocati dalle Nazionali

Terza pausa nazionali, ultima del 2024. In casa Juve sono ben 14 i calciatori partiti per rispondere alle convocazioni dei rispettivi ct, e che dunque torneranno a Torino solo pochi giorni prima della sfida di campionato contro il Milan . I bianconeri sparsi per il mondo saranno impegnati tra Uefa Nations League, Concacaf Nations League e gare di qualificazione al prossimo Mondiale . Tra i calciatori della prima squadra della Juve convocati dalle nazionali sono presenti anche i giovanissimi.

Juve, i calciatori convocati dalle nazionali

Jonas Rouhi è stato convocato dalla Svezia U21 e sarà impegnato in un doppio test amichevole con i pari età dell'Irlanda. Per Samuel Mbangula invece prima chiamata dalla nazionale maggiore del Belgio, in vista delle gare di Nations League contro Italia ed Isreale. E a proposito degli azzurri, 3 i bianconeri inizialmente chiamati da Luciano Spalletti per le sfide di Nations League contro Belgio e Francia: Federico Gatti, Andrea Cambiaso e Nicolò Savona. Per quest'ultimo, così come per Mbangula, si tratta della prima convocazione tra i grandi. A loro si è aggiunto in extremis Manuel Locatelli, chiamato per sostituire l'infortunato Samuele Ricci. A concludere la lista dei calciatori europei convocati Teun Koopmeiners (Olanda), Francisco Conceicao (Portogallo), Dusan Vlahovic (Serbia) e Kenan Yildiz (Turchia).

Il primo giocherà contro Ungheria e Bosnia-Erzegovina, mentre l'ex Porto sarà impegnato in Nations League con Polonia e Croazia. Vlahovic avrà di fronte di Nations League Svizzera e Danimarca, mentre il numero 10 bianconero sfiderà Gallet e Montenegro, anche lui in Nations League. A completare il quadro Danilo (che con il suo Brasile affronterà Venezuela ed Uruguay per le qualificazioni al Mondiale), Juan Cabal (chiamato dalla Colombia per giocare contro Uruguay ed Ecuador) e la coppia Weston McKennie-Timothy Weah (partiti con gli Stati Uniti in vista dei quarti di finale della Concacaf Nations League).