Juve Next Gen, rinviata la gara con la Turris: ecco quando si gioca

La notizia era nell'aria da qualche giorno, ora c'è l'ufficialità: la gara tra Juventus Next Gen e Turris, inizialmente in programma per sabato 16 novembre alle 15, è stata riprogrammata allo stesso orario però di mercoledì 27 novembre. Insieme alla partita dei bianconeri sono state spostate anche Padova-Atalanta U23 del Girone A e Campobasso-Milan Futuro del Girone B rispettivamente al 4 e 5 dicembre. La decisione è arrivata dopo la richiesta di alcuni club, su tutti la Vecchia Signora, di poter giocare i match in un altro giorno viste le numerose convocazioni di alcuni calciatori nelle rispettive nazionali impegnate in Nations League.