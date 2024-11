"Devo davvero rispondere?": Finals, il top player Juve scherza così su Sinner

La Juve torna al lavoro in un clima di totale serenità. Reduce dal successo nel derby col Torino, e con diversi calciatori partiti per raggiungere le proprie nazionali, i "reduci" si sono ritrovati al JTC per allenarsi agli ordini di Thiago Motta. Una seduta, però, preceduta da una domanda a tema... tennis. Sono infatti iniziate le ATP Finals 2024 a Torino: tanta attesa per Jannik Sinner, che al debutto ha sconfitto agevolmente Alex de Minaur. Ma secondo i bianconeri chi vincerà il torneo?