Allegri e Motta, mantra Juve: il record raggiunto e quello nel mirino

TORINO - Il primo Thiago Motta ha già eguagliato il primo Max Allegri . Qualche tifoso bianconero inorridirà, nel solco della semplicistica dicotomia alimentata da un allenatore divisivo come è stato il toscano nelle ultime stagioni. Qualche altro, invece, cullerà profumati sogni, ripensando a scudetto e finale di Champions che avevano preso consistenza nell’inoltrata primavera del 2015. L’assunto, in realtà, è piuttosto circoscritto. E fa riferimento ai cosiddetti “clean sheet”, ovvero alle partite concluse senza incassare reti. L’allenatore italo-brasiliano, infatti, ne ha già collezionate nove in campionato, nel breve volgere di dodici partite appena. Tanto che nessun altro club, nei maggiori cinque campionati europei, ha saputo fare meglio. Tanto che, per risalire a una striscia altrettanto lusinghiera, occorre appunto correre con la mente al 2014/2015. Prima la difesa. Una massima persino abusata, quando l’argomento vira sulle squadre con ambizioni di titolo a fine stagione. Una massima che, però, sta particolarmente a cuore a un tecnico attento agli equilibri come Thiago Motta .

Gatti e Kalulu senza eccezioni

Lo testimonia, in qualche modo, il filotto di 0-0 a inizio campionato, che aveva fatto storcere il naso sugli spalti almeno quanto aveva contribuito a infondere sicurezza nei giocatori in campo. Non è un caso, insomma, che la Juventus sia la miglior retroguardia della Serie A, quando ormai si è consumato un terzo del torneo. O, meglio, che sia tornata a esserlo nelle ultime uscite. Il derby della Mole ha consegnato allo spogliatoio bianconero un sorriso da custodire gelosamente lungo le due settimane di sosta, in virtù di una vittoria accolta con precise parole da Thiago Motta: "Abbiamo meritato perché siamo stati seri e solidi", il suo riferimento alla fase difensiva del gruppo. Una prestazione che fa il paio con il successo di Udine, dove era maturato un analogo 2-0.

Una prestazione figlia (anche) delle certezze che l’ex allenatore del Bologna ha ritrovato, con il duro lavoro in settimana e con una più contenuta rotazione degli uomini in partita, dopo il crack di Bremer. Non è un caso, insomma, che nelle ultime tre uscite – in barba alla frequenza degli impegni in agenda – il tandem Gatti-Kalulu non abbia conosciuto eccezioni al centro della difesa, al pari di quello Locatelli-Thuram a garantire filtro in mediana.