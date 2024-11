"Juve, bel progetto. Vlahovic non va criticato: lo si potrà fare solo..."

"Juve, bel progetto! E su Vlahovic..."

Così Mauro sulla lotta Scudetto e sul momento di Juve e Vlahovic: "Inter e Napoli se la giocheranno fino alla fine per lo Scudetto, hanno dimostrato di avere attributi, forza, giocatori, rosa. La Juve? Se non mette Vlahovic nelle condizione di sbagliare... Dategli occasioni, vediamolo sbagliare e a quel punto si può criticare. Fossi in Vlahovic, chiederei di andare via (ride, ndr). Sto facendo una battutaccia, eh. Però lui esce a 20' dalla fine, non ha visto neanche un cross, appena viene sostituito Conceicao la mette in mezzo e Yildiz fa gol. Può pensare 'Ma fateli prima a me i cross, no? Non ne ho visto uno fin quando ero in campo, esco e li fate?'. Però al di là di questo la Juve è un bel progetto, c'è bisogno di un po' di tempo. È fortunata perché è a soli 2 punti dalla prima, è veramente bello vedere il futuro della Juventus".