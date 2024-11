Yildiz starboy e la 'dipendenza' di McKennie: Weah descrive così la Juve

Con il gol segnato nel derby contro il Torino , Timothy Weah ha confermato il suo grande inizio di stagione. L'esterno statunitense è infatti già a quota quattro reti e due assist in appena undici partite tra Serie A e Champions League ed è tra i calciatori più migliorati da Thiago Motta nella sua gestione alla Juventus . L'ex Lilla è stato protagonista anche sui social del club bianconero, descrivendo con un aggettivo alcuni dei suoi compagni di squadra.

Da Cambiaso a Vlahovic: Weah descrive la Juve

Nel simpatico video pubblicato dalla Juventus sui propri social, è stato chiesto a Timothy Weah di descrivere alcuni compagni di squadra con una parola. Il primo è l'infortunato Bremer, a cui lo statunitense ha associato la parola carro armato. Locatelli è invece stato descritto con "cervello" per sottolineare la sua importanza nel gioco bianconero. Spazio poi a Yildiz con starboy, Kalulu il muro, Savona il gigante, Perin la sicurezza, capitan Danilo e infine fenomeno e maestro per Cambiaso e Koopmeiners. Gli ultimi sono poi stati Rouhi (fratello), Vlahovic il bomber e infine ecco un termine per McKennie: workaholic. Tradotto, il "maniaco del lavoro".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE