Giuntoli: "Il fiore all'occhiello Juve, chi può esaltare Motta e l'identikit di mercato"

Si ferma il campionato per la pausa nazionali con la Juventus in piena lotta per il titolo in una classifica di Serie A sorpendente dopo 12 giornate. Sei squadre raccolte in soli due punti per una stagione che si prospetta spettacolare, dello stesso pensiero il ds bianoncero Cristiano Giuntoli: "Tante squadre su in cima portano interesse e fa bene a tutti". Giuntoli analizza così, ai microfoni di Sky, questa prima parte di stagione della formazione di Thiago Motta: "Noi abbiamo bisogno di tempo, abbiamo avuto qualche infortunio di troppo. Ma grazie al mister siamo ancora lì a sognare. Siamo molto contenti dell'operato del mister e dei ragazzi. Abbiamo cambiato molto e siamo ripartiti quasi da zero. Siamo la squadra più giovane, sono molto contento. Dobbiamo continuare e ragionare di settimana in settimana".