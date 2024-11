Danilo-Juve, futuro a sorpresa: una big chiama e Giuntoli fiuta l'opportunità

Danilo al Manchester United: i motivi

Il capitano juventino sarebbe perfetto: costa poco, è duttile e ha aperto alla possibilità di lasciare l’attuale club. Tre indizi che fanno una prova del possibile addio, ma anche gola al board dello United, pronto a capire quali possano essere i margini dell’eventuale trattativa. Per il brasiliano potrebbe trattarsi di un’occasione oggettivamente irripetibile. A 33 anni compiuti, con l’idea di raggiungere in condizioni ottimali il Mondiale del 2026, la chiamata della Premier - a Manchester ha già giocato con il City di Guardiola - rappresenterebbe un treno da prendere al volo, soprattutto se da Torino non dovessero arrivare reali garanzie sul futuro. Il contratto di Danilo resta infatti in scadenza nel 2025, e per ferrea volontà dello stesso difensore: tra le parti è stato già sancito l’addio alla clausola per il rinnovo automatico al raggiungimento del 50% (più un match) delle presenze stagionali, scelta presa dal calciatore proprio per evitare qualsiasi tipo di condizionamento nei confronti dell’allenatore e della società. Di fatto, Danilo non ha mai voluto sentirsi un peso, soprattutto in un momento di grande rivoluzione come quello che sta vivendo la Juventus, dalla quale e con la quale c’è sempre stata massima trasparenza.