Perin, urlo Juve: “Ce la giochiamo con chiunque”. Poi la frase su Locatelli

Ospite all'evento di beneficenza "Save the date" per sconfiggere il diabete di tipo 1, Mattia Perin ha parlato ai microfoni di Sky: "Dobbiamo cercare di sfruttare anche la mediaticità che abbiamo anche per il bene degli altri e per cercare di aiutare delle persone e sono felicissimo che la Juventus abbia aderito a questa iniziativa. Siamo venuti qui con un grande spirito per cercare di portare il nostro aiuto per questa causa. Da quello che abbiamo ascoltato oggi, la scienza sta facendo dei passi avanti incredibili, eccezionali e speriamo che nel futuro prossimo si possa parlare di scoperte che possano aiutare i ragazzi o chi soffre di questa malattia nell'avere grandi miglioramenti nella loro vita".

Perin e la bagarre in classifica

A proposito dell'avvio di stagione dei bianconeri, a due punti dal Napoli capolista dopo 12 giornate, commenta: "Sì, c'è una bella bagarre, usando un termine da Motomondiale. Stando all'interno e vedendo come lavoriamo, non solo la quantità, ma anche la qualità che mettiamo nel campo, la qualità umana che c'è all'interno dello spogliatoio, potevo aspettarmelo comunque, noi ce la giochiamo con chiunque. Ovvio che è un momento di crescita per tutti, stiamo costruendo qualcosa di nuovo. Quando c'è un cambiamento e si costruisce qualcosa, c'è sempre quel periodo dove devi metabolizzare quel cambiamento. Ci sono magari delle zone grigie che hai in questo percorso, o delle zone di crisi nera, ma sono proprio quei momenti, che se affrontati nella maniera giusta, ti fanno uscire come collettivo ancora più forte. Noi siamo pronti a tutto, siamo pronti a lavorare sodo, siamo pronti a metterci in gioco partita dopo partita, anche ad avere magari un periodo no, lavoreremo su quel periodo no e quando usciremo da quel periodo no saremo ancora più forti. Per il momento va bene così, abbiamo avuto magari delle partite dove potevamo fare meglio, ma questo è il calcio, è lo sport, ma siamo contenti di quello che stiamo facendo e soprattutto del lavoro che facciamo".