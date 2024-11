Da così a così: il giocatore simbolo del nuovo corso Juve targato Motta

TORINO - I numeri autorizzano a sostenere la sua attitudine al gioco offensivo: già 4 gol in campionato rappresentato il record in carriera. Per carità: carriera non certo lunghissima, quella di Timothy Weah con i suoi 24 anni, ma neppure di primo pelo. E, comunque, nei due anni tra Psg e Celtic e nei quattro al Lilla si era sempre, curiosamente, fermato a quota 3 reti segnate. Comunque più di quanti ne abbia messo assieme lo scorso anno, nella prima stagione in Serie A quando non ha mai iscritto il suo nome sul tabellino dei marcatori. Una questione di ambientamento, certo, ma anche tattica visto che il sistema di gioco di Massimiliano Allegri, il 3-5-2, lo costringeva a compiti più difensivi mentre ora con il tridente di Thiago Motta è un’ala classica, ma non solo, perché il tecnico italo brasiliano lo utilizza anche come vice Vlahovic.