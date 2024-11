David-Juve, via all'affondo? Lilla lontano, c’è la richiesta dell’agente

Sfida Juve-Inter. Ma occhio alla Premier

Occhio quindi ad Aston Villa, Chelsea, Arsenal e Liverpool che sono alla ricerca di una punta. Le inglesi - se decidono di fare sul serio - hanno i denari per far saltare il banco; mentre il Barça, dopo averlo visionato da vicino, non ha per ora aff ondato il colpo. Tradotto: senza rilanci dalla Premier la strada per David potrebbe condurre alla Serie A. Con Juve e Inter pronte a sfidarsi ancora una volta. Entrambe con le proprie carte da giocare: a Torino David potrebbe avere un ruolo da protagonista mentre a Milano ci sarebbe più concorrenza (a meno di off erte clamorose per Thuram…). A fare da sponda alla Juve un Cupido speciale: quel Timothy Weah col quale Jonathan ha giocato al Lille, dove i due erano letteralmente inseparabili. In campo e fuori. Improbabile il rinnovo col Lille, nonostante il tentativo del presidente Letang che ha proposto un rinnovo-ponte con aumento dell’ingaggio dagli attuali 2 a 3,5 milioni all’anno. Una mossa volta a evitare di perderlo a zero, con la promessa di cederlo comunque in estate a una cifra non troppo elevata (20-30 milioni). David non sembra molto attratto da questo scenario: l’asta è aperta.