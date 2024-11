Zirkzee-Juve, ora ci si diverte: la mossa United che apre il clamoroso scenario

Tabloid inglesi contro Zirkzee

Tutte robine di qualità che in Premier League evidentemente non sono funzionali, considerati ritmi e abitudini. Se poi all’Old Trafford si aspettavano un centravanti da tanti gol, beh non hanno scelto l’uomo giusto nonostante gli 11 che ha segnato l’anno scorso in Serie A. Sì, certo: qualcosa in più dell’unica rete realizzata fin qui era comunque lecito attenderselo, però non è (solo) per i gol che si piazza là davanti uno dalle caratteristiche di Zirkzee. La situazione si è accartocciata al punto che nemmeno Erik Ten Hag, tecnico olandese (ma tra i rumors ci sono anche quelli secondo cui lui per primo non lo avrebbe voluto perché giudicato non idoneo alla Premier), è riuscito a valorizzarlo: solo quattro presenze da titolare e tanto spaesamento in campo che non lo vede più protagonista in avvio dalla fine di settembre.