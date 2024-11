ArrivedAdzic: il rischio che corre la Juve dopo l’ultimo guaio muscolare

La Juve punta molto su Vasilije Adzic : il tempo verbale non cambia, nonostante gli infortuni in serie abbiano frenato l’esplosione del talento montenegrino. Finora una meteora: uno spezzone di partita in Champions League nella sconfitta con lo Stoccarda, una ventina di minuti nel successo dello Stadium sulla Lazio e una apparizione con la Next Gen, nemmeno troppo fortunata, nel ko con il Sorrento. Per il resto Adzic è rimasto a guardare a causa di tre infortuni diversi che da agosto lo hanno tormentato . L’ultimo in ordine cronologico si è materializzato alla vigilia del derby di Torino: «Vasilije Adzic - è la nota ufficiale del club - che venerdì aveva accusato un problema muscolare alla coscia destra, è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J Medical che hanno evidenziato una lesione di basso-medio grado dell’adduttore lungo . Tra 15 giorni sarà sottoposto a nuovi accertamenti per definire con maggiore precisione i tempi di recupero».

Quando rientra Adzic

La data del rientro quindi è difficile da valutare, ma potrebbero servire 30/40 giorni per rivedere in campo il montenegrino: una maledizione per un ragazzo che sembrava da subito destinato a lasciare il segno già in prima squadra. Del resto se Cristiano Giuntoli ha deciso di occupare uno dei due posti da extracomunitario per il trequartista montenegrino (l’altro è stato utilizzato per Douglas Luiz), il motivo è che la Juventus crede nelle potenzialità dell’ex Buducnost Podgorica: ci crede per primo Thiago Motta che, dall’infortunio dei primi di agosto ancora in fase di preparazione, non è mai riuscito ad avere a disposizione Adzic con un certa continuità. In ogni caso l’inizio della sua avventura bianconera non è stato certo come l’avrebbe immaginato: c’è comunque tempo per rimediare, problemi muscolari permettendo.

