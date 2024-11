Infortunio al ginocchio, Juve senza difesa e Motta nei guai: il comunicato

Intanto anche la moglie di Cabal ha postato sui social un messaggio di pronta guarigione, che però sembra molto preoccupante: "Ti amo molto marito mio. Le battaglie saranno molte, ma noi saremo qui per affrontarle" . Un messaggio che non fa presupporre nulla di positivo, in vista dei test che il calciatore farà nei prossimi giorni. Il mondo Juve è preoccupato, dalla società ai tifosi perché in stagione gli infortuni iniziano a essere diversi. Dovesse essere confermato un guaio serio al ginocchio sarebbe il secondo dopo quello di Bremer , il brasiliano out da inizio ottobre dopo il ko subito contro il Lipsia. Per il centrale la stagione è finita o comunque tornerà verso la fine della stagione, ma non è il solo fuori. Infatti, Thiago Motta ha dovuto fare a meno anche di Milik, considerato il vice Vlahovic, ma fermo a causa di un problema al ginocchio anche lui.

Ma anche Nico Gonzalez, arrivato in estate dalla Fiorentina, si è fermato per un problema muscolare il 2 di ottobre e dovrebbe rientrare dopo la sosta, così come Douglas Luiz. Il centrocampista ha saltato le ultime gare per un affaticamento muscolare che non gli ha permesso di essere al meglio. Motta non ha voluto rischiarlo per evitare una ricaduta ben più gravie, vedi Adzic. Il classe 2006, infatti, è rientrato in gruppo e poi si è fermato prima del derby e il comunicato pubblicato dal club ha fatto capire che prima di vederlo di nuovo in campo passerà un po' di tempo perché tra un paio di settimane sono previsti nuovi esami di controllo. Essendo già il terzo stop in pochi mesi per lui, ora lo staff medico vuole recuperarlo senza accelerare i tempi.

