Cabal, stagione già finita? Calvario Juve: come cambia la difesa di Motta

Cabal rientra a Torino: subito gli accertamenti

Le certezze, in attesa della diagnosi, si fermano al fatto che Cabal non incrementerà il numero di presenze con la maglia della Colombia, tassametro attualmente fermo a due. L’esterno ha già lasciato il Sudamerica e, dunque, non prenderà parte agli impegni per cui era stato selezionato, ovvero le sfide a Uruguay ed Ecuador sulla strada verso i Mondiali 2026. Già in giornata sarà a Torino e, a stretto giro di posta, sarà visitato dallo staff medico della Juventus, da ieri in contatto con quello colombiano per raccogliere tutte le informazioni del caso. Le sensazioni a caldo lasciano però trasparire una certa preoccupazione, al pari del messaggio social postato dalla moglie Valentina Alcibar: "Ti amo, ora le battaglie saranno tante ma siamo qui per affrontarle insieme". Reazioni che seguono il comunicato ufficiale diffuso dalla Federcalcio colombiana, una fredda nota in cui si riporta in poche righe come "un infortunio impedisca al giocatore di essere in forma per affrontare i prossimi impegni".