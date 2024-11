Cabal e Bremer ko, la scelta della Juve: di sicuro c'è solo una cosa

L'opzione Ortiz

In sostanza non si punterà su profili troppo giovani e poco esperti: Leo Ortiz non conosce la Serie A - e questo può essere un limite - ma di sicuro è un difensore navigato ed è pure in possesso di passaporto italiano, requisito fondamentale perché la Juventus non ha slot liberi da extracomunitari. Ed è attualmente il migliore in Brasile. Ha appena conquistato da protagonista la Coppa del Brasile con il Flamengo ed è stato convocato in Nazionale verdeoro dal ct Dorival Jr per sostituire Militao (anche per il centrale del Real Madrid crociato rotto). Dunque si tratta di un periodo molto positivo per Ortiz dal punto di vista professionale: normale che l’attenzione dei club europei sia in aumento, considerando anche le caratteristiche tecniche del giocatore e i costi non altissimi, attorno ai 15 milioni di euro.