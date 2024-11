Dall'assist per Del Piero al Bernabeu al sogno Serie C: ve lo ricordate?

Un passato glorioso in Serie A da calciatore e ora da allenatore sogna di fare la scalata e raggiungere presto la vetta. In carriera ha vestito le maglie di Empoli, Parma (in tre differenti step), la Juventus, Fiorentina per poi chiudere con Sampdoria, Latina e Carrarese. Una vita di corsa lungo la fascia, suo habitat naturale in campo e che lo ha portato a giocare la Champions League e anche in Nazionale. Tre anni in bianconero, con 63 presenze e 3 gol all'attivo, oltre a quell'assist bellissimo per Del Piero al Bernabeu. Avete capito di chi stiamo parlando? Gli indizi sulla carriera non dovrebbero destare grossi dubbi, perché sono quelli Marco Marchionni, ora in D al Ravenna.