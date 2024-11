"Bentancur paga caro la frase su Son": per l'ex Juve mano pesante della FA

Squalifica Bentancur, non è bastato il charimento con Son

Bentancur si era immediatamente scusato con il compagno di squadra attraverso i propri social: "Fratello Sonny! Mi scuso per quello che è successo, era solo una battuta di pessimo gusto. Sai che ti voglio bene e non ti mancherei mai di rispetto né farei del male a te o a chiunque altro! Ti voglio bene fratello". E l'attaccante compagno di squadra aveva accettato di buon grado le parole dell'uruguayano: "Ho parlato con Lolo. Ha commesso un errore, lo sa e si è scusato. Lolo non voleva dire intenzionalmente nulla di offensivo. Siamo fratelli e nulla è cambiato. Superiamo questa vicenda, restiamo uniti e combatteremo insieme per il club nella prossima stagione come un'unica persona". Una questione, adesso, che sicuramente continuerà a far discutere.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE