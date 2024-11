Locatelli nello spazio, con Motta è il migliore: il record Juve in Serie A

La svolta di Manuel Locatelli con Thiago Motta. Dopo un'annata tra alti e bassi per il calciatore della Juve, culminata con la mancata convocazione da parte del ct Luciano Spalletti allo scorso Europeo, il centrocampista è rinato in quest'avvio di stagione con la nuova guida tecnica bianconera. E se le prestazioni di per sé lo testimoniano già, ci sono delle statistiche che rimarcano ulteriormente il suo incredibile rendimento.

Juve, esplosione Locatelli: i dati non mentono Come riportato da Opta, dopo 12 giornate di campionato, Locatelli è il calciatore della Serie A che ha dato vita a più passaggi in verticale, e che quindi hanno superato la linea di pressione avversaria. Il classe 1998 ne ha realizzati ben 142, 19 in più rispetto a Bernabé, con il calciatore del Parma secondo in questa speciale graduatoria. Terzo invece De Roon dell'Atalanta, con 122. Ma non solo: Locatelli emerge in tantissime altre classifiche, elaborate da DATAMB, che lo vedono risultare praticamente sempre tra i migliori.

Il centrocampista bianconero, attualmente impegnato con l'Italia per le gare di Nations League, è primo in Serie A nei tackles, nei passaggi lunghi, nei passaggi in avanti per 90 minuti, nei passaggi progressivi per 90 minuti. È inoltre secondo del campionato italiano sia nei passaggi nel terzo di campo che nelle conclusioni bloccate. Quarto, invece, se si parla di palle intercettate. Locatelli sempre più uompo chiave della Juve di Motta: i dati non mentono.

