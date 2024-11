Koopmeiners, la bruciatura Olanda e l'atteso ritorno: "Ora sono felice"

Dalla gioia per l'Europa League vinta con l'Atalanta alla delusione della mancata partecipazione agli Europei in Germania, fino all'approdo alla Juventus. L'estate di Teun Koopmeiners si può riassumere in tre episodi, ma l'infortunio che lo aveva costretto a rinunciare alla convocazione dell'Olanda ha bruciato tanto e per parecchio tempo. Lo stesso centrocampista, dal ritiro della sua nazionale, chiamato per gli impegni in Nations League, ha ripercorso quei momenti, non nascondendo la sofferenza. Sottolineando, però, la gioia del ritorno.