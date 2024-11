Difensore Juve: il nome perfetto per Motta, l'accordo 'creativo' e la lista di Giuntoli

Il ritorno di Dragusin e Kiwior, vecchia conoscenza di Motta

Per finire ecco le piste che al momento sembrano più accreditate: quelle che portano al rumeno Dragusin, ex Juve ora al Tottenham, e a Kiwior, polacco dell’Arsenal, già avuto da Motta nello Spezia. Queste ultime due soluzioni hanno il vantaggio di poter arrivare a zero spese se non il costo dell’ingaggio visto che si tratterebbe di prestiti e non acquisti. Una strada dunque non solo in discesa dal punto di vista economico ma anche tattico... Già, perchè con la perdita di Cabal per tutta la stagione, di fatto la Juventus deve rinunciare a “due giocatori” visto che il colombiano poteva essere utilizzato sia da centrale che da terzino sinistro. E allora riuscire a prendere in prestito Dragusin o Kiwior potrebbe consentire alla dirigenza juventina il doppio colpo, ovvero puntare anche all’esterno basso in modo da avere un ricambio in più per la seconda parte della stagione, quella in cui, se la Juventus saprà essere più forte della sfortuna che l’ha presa di mira, si giocherà il destino di un’annata che al momento la vede in linea con le ambizioni originali.