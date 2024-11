Milik di rabbia e d'Arabia: che fine ha fatto e farà, come sta e quando torna

Milik e mercato: tutti gli scenari

Solo un paio di settimane fa, Arek sui social aveva pubblicato una serie di immagini dell’Allianz Stadium con gli highlights della sua passata stagione, terminata - proprio come il carosello - con la Coppa Italia tra le mani: "Quanto mi manca tutto questo", il suo commento, poi seguito da quello di migliaia di tifosi. C’era chi si augurava il suo recupero e chi avrebbe voluto vederlo al posto di Vlahovic. Di sicuro, in pochi hanno davvero dubbi sulla sua adattabilità al calcio di Thiago Motta, che attende con impazienza il suo rientro al pari dell’intera dirigenza. Sì, perché il suo è pure un discorso di mercato: s’intreccia con la possibilità di andare a pescare un’altra punta dalla sessione di gennaio, inevitabilmente incentrata sull’obiettivo difensore. I nomi sono altisonanti - Zirkzee su tutti, occhio a Kalimuendo - e per questo non totalmente low cost. Il polacco potrebbe liberare spazio in rosa e dal punto di vista salariale. Non sono dettagli, per Cristiano Giuntoli. Alle prese con un budget scarno e comunque sostenitore convinto delle possibilità del centravanti con Motta. Mettiamola così, allora: se arrivasse l’offerta giusta, non ci sarebbero troppe remore nel considerarla.