Marchisio, Sinner e l'avviso Juve: "Coperta corta? Ecco cosa mi auguro"

Ovviamente l'ex centrocampista si è concentrato ovviamente anche sulla Juventus : "Aarriva da anni non semplici, ma quest'anno c'è stato un grande cambiamento: da un allenatore che conosceva benissimo l'ambiente con una squadra che ha concluso la stagione con la vittoria della Coppa Italia , a un'idea totalmente diversa. Ovviamente ci vuole del tempo, abbiamo già intravisto partite come quella di Lipsia , con la Juve in dieci, che fa una bellissima vittoria in Champions e altre meno belle. Deve trovare, credo, il suo equilibrio e a parer mio credo abbia la coperta un po' corta. Mi auguro quindi, da buon tifoso, che a gennaio possano arrivare dei rinforzi".

Marchisio: "Le Atp Finals devono rimanere a Torino"

Marchisio si è poi concentrato anche sulle Atp Finals, grande evento di scena a Torino in questi giorni: "Mi auguro che possano rimanere qui ancora per un po'. Non solo perché è la mia città, ma perché credo che la città stessa e chi ha organizzato le Atp Finals a Torino in questi anni, ricordiamo anche l'inizio molto difficile nel periodo del Covid, abbia fatto un grandissimo lavoro. Quindi mi auguro possano rimanere qui il più a lungo possibile". Infine un pensiero su Jannik Sinner: "Vedo bene Jannik e spero possa concludere la stagione con una grande vittoria, soprattutto nella nostra città. Bisogna fargli i complimenti per la testa oltre che per il talento, per l'età che ha. Un esempio da seguire, un ragazzo che sta appassionando tanti altri giovani atleti e atlete al mondo del tennis. Sono opportunità in più per lo sport in generale e per gli atleti italiani che possono arrivare ad alti livelli".

