Pogba e la Juve ai dettagli: la rinuncia e perché ora non sorride nessuno

È una questione di dettagli: Juve e Pogba hanno definito il novanta per cento del loro divorzio . I legali di Paul hanno trattato per settimane e la Juve ha rinunciato al licenziamento per giusta causa che sarebbe stata possibile per l'inadempienza contrattuale legata alla questione doping. Nessuno è allegro, la Juve nel fare l'addio a un giocatore che ha dato tanto al club nella sua prima esperienza e Paul che ama profondamente i colori bianconeri. Ma non ci sono i presupposti per continuare , anche e soprattutto perché le condizioni atletiche di Pogba non convincono i vertici bianconeri.

Pogba-Juve, cosa succede ora

E ora? Pogba potrà tornare a giocare a marzo, quando scadrà la squalifica. Dove lo farà? Si si è parlato di Club francesi, come il Marsiglia per esempio, ma questa ipotesi è sempre più remota per le stesse ragioni per cui La Juventus ha deciso di risolvere il contratto con Paul. A questo punto potrebbe essere più plausibile un'ipotesi in Arabia, dove i suoi agenti hanno già preso contatto con qualche club della Saudi League. Oppure nella Major Soccer League americana. Negli USA Pogba è uno dei giocatori europei più popolari e sono tanti i club che ci stanno facendo un pensiero. Paul, da parte sua, continua ad allenarsi e non vede l'ora di tornare in campo come si vede da molti post fatti su questo argomento. Il dubbio è che possa tornare a farlo ai livelli, altissimi, a cui aveva abituato.

