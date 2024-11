Cabal cambia le gerarchie: Juve e bacino Next Gen, Motta ha scelto

C'è chi va di corsa...

Va di corsa, Javier Gil Puche. Un giorno scende in campo con l’Under 20, quello dopo esordisce tra i professionisti in Next Gen e quello dopo ancora vive l’emozione della chiamata in prima squadra. D’accordo: non un giorno via l’altro, ma un mese via l’altro sì. E va di corsa anche in campo, durante questa sosta: a ottobre era arrivata la convocazione da parte della Federcalcio spagnola, nell’Under 19 del ct Paco Gallardo, mentre in questi giorni può invece lavorare a Torino. Sì, per convincere anche Thiago Motta. Che l’ha adocchiato, lo sta monitorando e, dopo le due panchine collezionate in campionato contro il Parma e a Udine, potrebbe avere ancora bisogno di lui. Ora più di prima. Se l’infortunio di Bremer aveva ridotto le rotazioni della difesa bianconera, infatti, il crack in cui è incappato Cabal nel ritiro argentino della sua Colombia le ha quasi azzerate. E, almeno fino a gennaio, quando le dinamiche di mercato potranno giungere in soccorso all’emergenza numerica vissuta alla Continassa, il club dovrà cavarsela con sole risorse interne. Leggi alla voce giovani cresciuti nel vivaio, che – per fortuna di Thiago Motta – non mancano.