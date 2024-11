Cabal e la Juve, la beffa dopo il dramma: la notizia che non aiuta il club

Anche Lucumì nel casting

Piace anche John Lucumì del Bologna, un giocatore che Motta conosce bene avendolo lanciato nel club emiliano e che corrisponde all’identikit tracciato dal dt bianconero. Per di più il colombiano non ha bisogno di ambientarsi nel nostro campionato, ma c’è la controindicazione del prezzo, 15 milioni, troppo alto per il budget a disposizione della Juventus. Anche il costo del brasiliano (ma con passaporto italiano) Léo Ortiz, del Flamengo, non si discosta dai 15 milioni, ma lui ha l’aggravante di doversi adattare in fretta alla Serie A. Molto più abbordabile Ardian Ismajli, difensore dell’Empoli, il cui prezzo si aggiora sugli 8 milioni. E poi c’è lo svedese Victor Lindelof del Manchester United che si è offerto alla Juventus: ha un contratto in scadenza nel 2025, ma il club inglese non lo lascerebbe andare via a zero euro.