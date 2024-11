Marchisio individua il problema Juve e frena sul colpo mercato: “A volte…"

"Non credo rubi spazio, semmai è un'opportunità per gli atleti italiani. Credo che avere Jannik, per il ragazzo che è, l'esempio che è, sia soltanto di buon auspicio. Io amo il tennis, mia moglie l'ha praticato per anni e infatti con lei non gioco, altrimenti le prendo. Ma mi regala emozioni diverse ed è davvero differente dal mio, di gioco. In campo, io ero uno dei ventidue, divisi in due squadre. Lì invece è uno contro uno".

Si augura le ATP Finals a Torino per altri 5 anni?

"Non le vedrò quest’anno, però spero possa rimanere ancora per un po’. Non solo perché è la mia città, ma perché chi l’ha portato qui ha fatto un gran lavoro, iniziando il percorso addirittura dal periodo covid. Tra cittadini, spettatori e turisti, c’è stato il movimento giusto e la risposta ricevuta ne è testimonianza diretta".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE