Il rinforzo ideale per l’ex giocatore e tecnico Juve: “Ha ciò che manca”

" Lucumì è un calciatore molto interessante che è cresciuto tanto negli ultimi due anni. Ha esplosività e velocità, non mi meraviglia che possa piacere alla Juve. Lo ritengo un ottimo innesto per puntellare una difesa falcidiata dagli infortuni ". Parola di Massimo Carrera . Uno che da centrale con la Vecchia Signora ha vinto tutto tra il 1991 e il 1996 (Scudetto, Champions League, Coppa Italia, Coppa Uefa e Supercoppa Italiana). Perché Lucumì sarebbe secondo lei l’uomo giusto per potenziare la difesa? " Motta lo conosce bene e averlo già allenato rappresenta un vantaggio, perché si accorciano i tempi di inserimento. Inoltre è mancino e questa caratteristica oggi manca nei centrali bianconeri".

La Juve segue anche altri profili come Ortiz, Lindelof, Ismajli, Dragusine e Kiwior.

"Tutti ottimi giocatori, ma per uno straniero arrivare a metà stagione è complicato. Punterei su chi già conosce il nostro calcio e le idee di Motta. Ecco perché Lucumì rappresenta il profilo più adatto".

A proposito di ex allievi di Thiago Motta: per rinforzare l'attacco potrebbe tornare di moda Zirkzee che dal Bologna è andato in Premier al Manchester United…

"Sarebbe un bel colpo. Uno come lui ti fa alzare l’asticella. Convivenza con Vlahovic? Per me non sono alternativi, ma possono benissimo giocare insieme. L’olandese non è un terminale offensivo, ma va incontro alla palla e svaria molto. Zirkzee ha lo spunto per giocare alle spalle di Dusan e pure da esterno d’attacco".

Come giudica finora la stagione della Juventus a quasi un terzo del campionato?

"Hanno cambiato e ringiovanito molto, mi sta piacendo il lavoro di Motta. La classifica è cortissima e sono tutte lì attaccate. La Juve può dire la sua fino alla fine per il primo posto. I bianconeri hanno ancora ampi margini di crescita".

